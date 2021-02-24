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Dünya

ABD'den Ankara'ya bir S-400 çağrısı daha: Elinizde tutmayın; Türkiye'ye Patriot alması için çok sayıda fırsat sunuldu

24 Şubat 2021 07:36

ABD'de yeni yönetim Türkiye'yle ilgili sıkça açıklamalarda bulunmaya devam ederken bu sefer de Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'ler hakkında Türkiye'ye seslendi. Kirby, Türkiye'ye bir kez daha S-400'leri elinde tutmama çağrısında bulundu.

VoA'nın aktadığına göre Kirby yaptığı basın açıklamasında “Tekrar etmek gerekirse, Türkiye’yi S-400 sisteminin teslimat sürecini devam ettirmemeye ve bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz” diye konuştu.

"Türkiye'nin son 10 yılda ABD yapımı hava savunma sistemleri Patriot'ları almak için eline çok sayıda firsat geçtiğini" söyleyen Pentagon Sözcüsü, "Türkiye'nin tercihinin Rusya’ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400’ler olduğunu" ifade etti.

ABD'de Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı  kanallarıyla Türkiye'nin S-400'leri elinde tutmaması çağrısında bulunuldu.

Kirby geçen haftalarda Türkiye'deki "Girit Modeli" tartışmalarıyla ilgili olarak S-400 alımının Türkiye'nin 'ABD ve NATO'ya bağlılığıyla uyuşmadığını' söyleyerek "S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi" demişti.

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