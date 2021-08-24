ABD'deki maske zorunluluklarına karşı yayınlarıyla gündeme gelen New York Post, çalışanlarına maske takmayı zorunlu kıldı

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Koronavirüs pandemisi boyunca ABD'deki maske zorunluluklarına karşı attığı sert manşetlerle sıkça gündeme gelen New York Post, çalışanları için ofiste maske takmanın zorunlu olacağını bildirdi.

CNN'in New York Post'un ekibine gönderdiği nottan aktardığına göre çalışanlar, masalarından uzakta olduklarında veya iş arkadaşlarıyla konuşurken maske takmak zorunda olacak.

Rupert Murdoch'un sahibi olduğu gazetenin yayımcısı Sean Giancola tarafından gönderilen nota göre çalışanların masalarındayken maske takması zorunlu olmayacak.

Murdoch'un sahibi olduğu Fox News ve New York Post gibi haber kuruluşları, maske zorunluluklarının "özgürlüğü kısıtladığı" ve aşılanmadan sonra "gereksiz" konusunda yayınlar yapmıştı.