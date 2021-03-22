ABD'deki klinik testler sonuçlandı: AstraZeneca aşısı Koronavirüs'e karşı yüzde 79 etkili

ABD'de yapılan klinik testler, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşının yüzde 79 oranında etkili olduğunu ortaya koydu. Testler, aşının herhangi bir ciddi yan etkisi olmadığını gösterdi.

AstraZeneca tarafından yayımlanan araştırma sonuçları, aşının semptomlu Koronavirüs vakalarını önleme konusunda yüzde 79 etkili olduğunu gösterdi. Aşının ağır hastalığı ise yüzde 100 oranında engellediği tespit edildi.

Klinik testler boyunca herhangi bir ciddi yan etki tespit edilmediği belirtildi. ABD'deki klinik testlerde Peru ve Şili'den de katılımcılar yer aldı.

ABD, henüz AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermedi.

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğuna dair endişeler ortaya çıkmış, çok sayıda Avrupa ülkesi kullanımı durdurmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı gibi düzenleyici kurumlar aşının faydalarının, risklerinden fazla olduğunu duyurmuş, kullanımının devam edebileceğini duyurmuştu. Aşıyı askıya alan ülkeler kullanımı yeniden başlatmıştı.