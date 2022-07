ABD'deki ırkçı saldırının detayları ortaya çıktı

New York'un Buffalo kentinde dün 10 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron 'ın, daha önce de bir okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu, bu nedenle polis soruşturmasının ardından akıl sağlığı kontrolünden geçtiği belirtildi.

New York Valisi Kathy Hochul da saldırganın, lise döneminde yaptığı bir tehdit nedeniyle o dönem, tıbbi makamların gözetiminde olduğunu doğruladı.

Yarı otomatik silahının üzerinde 'N' harfi ve '14' rakamı detayı

Yetkili, bu ifadenin, beyazların üstünlüğünü savunan "The Order" isimli bir "terör örgütünün" David Lane isimli üyesine atfedildiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Saldırıyı canlı yayınladı

Saldırgan, birinci derece cinayetten yargılanacak

Polis, saldırgana ait olduğu düşünülen manifestoyu inceliyor

Saldırganın manifestosunda, 2020'de Kovid-19 salgınında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

Biden: Irkçı motifle düzenlenen bu nefret suçu tiksindirici

Biden, "Beyaz milliyetçiliği' adı altında işlenen bu iğrenç eylem dahil her türlü domestik terör, Amerika'da savunduğumuz her şeye aykırı. Nefret, hiçbir yerde güvenli liman bulmamalı. Nefret kaynaklı domestik terörü bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.