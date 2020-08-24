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Dünya

ABD'deki başkanlık yarışı anketlerinde Joe Biden, Donald Trump'un önünde

24 Ağustos 2020 21:18

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yarışında Demokrat aday Joe Biden, mevcut ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın ortalama yüzde 7,6 önünde görünüyor.

Real Clear Politics'in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Biden, yarışı Trump’ın önünde götürüyor.

CBS, ABC, Washington Post ve Economist anketlerinde de Biden, Trump’ın yüzde 10 önünde görünürken, CNN’in anketine göre Biden sadece yüzde 4 önde bulunuyor.

Seçimlerin kaderini belirleyecek 6 eyaletten 5’inde de Biden’ın önde olduğu görülüyor. Biden, Trump’a Michigan’da yüzde 6,7, Wisconsin’de yüzde 6,5, Pennsylvania’da yüzde 5,7, Florida’da yüzde 5 ve Arizona’da ise yüzde 2 fark atıyor.

Kuzey Carolina’da öne çıkan Trump, bu eyalette Biden’ın yüzde 0,6 puan önünde görünüyor.

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