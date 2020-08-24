ABD'deki başkanlık yarışı anketlerinde Joe Biden, Donald Trump'un önünde

Real Clear Politics'in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Biden, yarışı Trump’ın önünde götürüyor.

CBS, ABC, Washington Post ve Economist anketlerinde de Biden, Trump’ın yüzde 10 önünde görünürken, CNN’in anketine göre Biden sadece yüzde 4 önde bulunuyor.

Seçimlerin kaderini belirleyecek 6 eyaletten 5’inde de Biden’ın önde olduğu görülüyor. Biden, Trump’a Michigan’da yüzde 6,7, Wisconsin’de yüzde 6,5, Pennsylvania’da yüzde 5,7, Florida’da yüzde 5 ve Arizona’da ise yüzde 2 fark atıyor.

Kuzey Carolina’da öne çıkan Trump, bu eyalette Biden’ın yüzde 0,6 puan önünde görünüyor.