ABD'de yeni yıl öncesi Koronavirüs nedeniyle en yüksek ölüm kaydedildi

2020 yılının son çarşamba gününde ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 3 bin 770 kişi hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan hasta sayısı ise 124 bin 686'ya yükseldi. Los Angeles'ta Koronavirüs'e yakalanan hastaların 2 ay öncesine göre yüzde binlik bir artış oranıyla 7 bin 200'e çıktığı belirtildi.

CNN'in haberine göre, ABD'de önümüzdeki 3 hafta içinde 80 bin kişinin daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği kaydedildi. Uzmanlar aşının geniş kitlelere uygulandığı zaman etkili olacağını ancak bunun yazdan önce gerçekleşmeyeceğini söyledi.

ABD'de Koronavirüs verilerini takip eden COVID Tracking Project'in bildirdiğine göre; çarşamba günü hastanelere başvuran sayısı 125 binin üzerine çıktı. Sağlık çalışanları yazdan beri süren Koronavirüs'le mücadeledeki ilerlemenin tamamen yok olduğuna dikkat çekti. New Orleans yetkilileri bölgede sıkı tedbir çağrısı yapmaya başlayarak yeni yılda evde kalınması konusunda uyardı. Nevada bölgesinde de yetkililer halkı tedbirli olmaya çağırırken birçok ABD vatandaşı yeni yıl için tatile çıktı. Sağlık yetkilileri, kutlama ve seyahatlerin başka bir enfeksiyon dalgasına neden olabileceğini söyledi.

20 milyon aşılamaya henüz yaklaşılmadı

Sağlık çalışanları ABD'de yıl sonuna kadar 20 milyon aşılama sözüne henüz yaklaşamadıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı görevlisi Dr. Brett Giroir tüm aşı programlarının yavaş başladığına dikkat çekerek Ocak ayının ilk haftasında 20 milyon aşının uygulanmış olması için çalıştıklarını ifade etti. Giroir, "Ocak ayında 30 milyon, ve Şubat ayında 50 milyon aşı dağıtımı yapacağız" dedi. Eyalet yöneticileri aşılamanın yavaş ilerlemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.