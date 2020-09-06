ABD'de yeni Koronavirüs aşısı açıklaması: Her ihtimale karşı kasımda dağıtıma hazır olunmalı

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı hakkında açıklamalara yenisi eklendi. ABD'de hükûmetin halk sağlığı konusunda önde gelen sözcüsü Dr. Jerome Adams, 'her ihtimale karşı' eyaletlerin 1 Kasım itibariyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dağıtımına hazır olması gerektiğini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, ABD News kanalına konuşurken, "Hep bu yılın sonu ya da gelecek yılın başında aşı konusunda umutlu olduğumuzu söyledik. Yalnızca güvenli ve işe yarayan bir aşıya sahip olmak değil, onu dağıtmaya da hazır olmak gerekiyor" dedi.

Koronavirüs vakalarının 6 milyonu aştığı ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), geçen hafta eyalet kamu sağlığı birimlerine Ekim sonu ya da Kasım başında aşı dağıtımına hazır olmaları yönünde bir yönerge göndermişti. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda bir aşının yıl sonunda mümkün olabileceğini söylemişti. ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Başkanı Dr. Anthony Fauci ise klinik testlerden gelen veriler 'karşı çıkılamayacak şekilde' olumlu olursa test süreçlerinin erken sonlandırılabileceğini söylemişti.

"Mümkün ancak olası değil"

Adams ise, Kasım başında bir aşı ihtimalinin 'mümkün' olduğunu ancak 'çok olası' olmadığını söyledi. Adams, dağıtım sürecine 'her ihtimale karşı' hazır olunması gerektiğini belirtti.

Adams, Kasım'da aşı dağıtımı hedefinin bilimsel dayanağı olup olmadığı konusunda "İnsanların anlaması gereken, bizim veri güvenliği takip kurullarımız var. Yani eğer bağımsız kurul, aşının güvenliğine dair iyi kanıtlar olduğunu düşünmediği sürece ilerlemek mümkün değil" dedi. Adams, aşı testlerinin ilk iki aşamada olumlu sonuçlandığını belirtti.

Adams, "Bir Covid aşısı erişilebilir durumda olduğunda ben ve ailem olmaya gideceğiz. Bence güvenli, işe yarar olacak ve bu salgını durdurmamıza yardım edecek" dedi.