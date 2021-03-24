ABD'de ünlü yarışmayı doktor Mehmet Öz'ün sunmasına tepki

ABD'in en ünlü televizyon yarışmalarından biri olan Jeopardy!'e, Dr. Mehmet Öz'ün konuk sunucu olarak katılmasının ardından izleyiciler programın yapımcılarını eleştiri yağmuruna tuttu.

"The Dr. Oz Show" programının 60 yaşındaki sunucusu Öz, Jeopardy!'nin sevilen sunucusu Alex Trebek'in kasımda hayatını kaybetmenin ardından pazartesi iki hafta boyuncu konuk sunuculuk yapmak üzere televizyon ekranlarına çıktı.

New York Post'un haberine göre Öz'ün yanı sıra konuk sunucular arasında Katie Couric, Mayim Bialik ve Aaron Rodgers gibi isimler de var.

Geçen ay Medium.com'da yayımlanan açık mektupta yarışmanın eski kazananları ve katılımcıları yapımcıların verdiği kararı yeniden düşünmelerini istemişti.

Mehmet Öz, Twitter'da paylaştığı videoda, "Alex'le arkadaş olduğum, onu ve programı olabildiğince sık ziyaret ettiğim için şanslıydım. Seni özlüyorum Alex" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'de yer alan USA Today kaynaklı habere göre Öz daha önce izleyicilerine tartışmalı tıbbi ilaçlar sattığı gerekçesiyle incelemeye alınmıştı ve televizyon programcısı şüpheli kilo verme ürünlerinin reklamını yaptığı için tepki çekmişti. Öte yandan bir grup doktor 2015'te Columbia Üniversitesi'ne mektup göndererek Öz'ün fakülteden çıkarılmasını talep etmişti.

Nisan 2020'de, Covid-19 pandemisinin tüm dünyada hızla yayılmaya başladığı sırada Fox News'ta "okulların açılması toplam ölüm oranı açısından bize yalnızca yüzde 2 ila 3'e mal olabilir" demesiyle eleştirilmişti. Türkiye'de Riziko! ismiyle uyarlanan Jeopardy! programının izleyicileri Öz'ün tartışmalı bir isim olması nedeniyle programda sunuculuk yapmasına Twitter'da tepki gösterdi.

Kullanıcılardan biri Öz'ün programa sunuculuk yapmasının "Alex'in mirasına utanç verici bir saygısızlık" olduğunu söyledi.