ABD'de üçüncü doz için 'seç-birleştir' yöntemi kullanılabilir

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede yaşayanlara üçüncü doz Koronavirüs aşısı olarak ilk iki dozlarından farklı bir aşı olma hakkı vermeyi planlıyor. Planın tek dozluk Johnson & Johnson aşısına olan ilgiliyi azaltabileceği ve doktorlara daha çok esneklik sağlayacağı düşünülüyor.

New York Times'ın konu hakkında bilgisi olan kaynaklardan aktardığına göre herhangi bir aşıyı yaptırmanın diğerinden daha iyi olduğuna dair bir açıklama yapmayacak.

Kaynaklar, yetkililerin mümkünse insanlara ilk iki dozlarıyla aynı aşıdan yaptırmalarını tavsiye edebileceğini dile getirdi.

Cuma günü yayımlanan bir araştırmanın sonucunda tek doz Johnson & Johnson aşısından sonra destek dozu olarak Moderna yaptıranlarda tekrar Johnson & Johnson olanlara göre 4 kat daha fazla antikor artışı görüldü. Birçok kişi, destek dozunu seçebilme hakkı istiyordu.

ABD, bu hafta 3. doz aşıyı yaptırabileceklerin sayısını artırmayı planlıyor.