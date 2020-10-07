ABD'de Trump'ın çevresinde onlarca Koronavirüs vakası tespit edilirken başkan yardımcısı adayları ilk kez canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinden yaklaşık 30 kişinin Koronavirüs'e yakalandığı açıklanırken bu akşam ilk defa ülkenin iki büyük partisinin başkan yardımcısı adayları canlı yayında tartışacak.

Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile mevcut başkan yardımcısı Mike Pence'in karşı karşıya geleceği tartışma Salt Lake City'de gerçekleşecek.

Pence ve Harris'e salı günü yapılan Koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı ancak hükûmet uygulamalarına göre Koronavirüs'e yakalanan biriyle görüşenlerin test sonuçları ne olursa olsun kendini 14 gün için karantinaya alması gerekiyor. Pence'in, Trump'a teşhis konulmadan kısa süre önce ABD lideriyle olduğu biliniyor. Pence, Beyaz Saray'daki salgının başlangıç noktası olduğu düşünülen Gül Bahçesi'ndeki basın toplantısına da katılmıştı.

Sahnede iki adayın oturacağı masaların önüne plastik cam çekildi.

Geçmişte başkan yardımcılarının canlı yayın tartışmaları geri planda kalırken bu sene adayların iki numarasına daha fazla önem veriliyor. Biden'ın 77, Trump'ın da 74 yaşında olması gerekçesiyle başkan yardımcısı adaylarının gerekirse ülkeye liderlik edebileceklerini göstermeleri bekleniyor.

Tartışmanın ana gündem maddesinin pandemi olması bekleniyor.

Canlı yayın tartışması TSİ sabah 4'te başlayacak. Tüm ulusal anketlerde Biden'ın Trump'a üstünlüğü bulunuyor.

Geçen hafta Trump ve Biden bir canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelmişti. Tartışma iki adayın politikalarından çok, sıkça tarafların birbirinin sözünü kesmesiyle akıllarda kaldı.