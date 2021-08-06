ABD'de tarım dışı istihdam 943 binle beklentileri aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu bugün temmuz ayı tarım dışı istihdamına ilişkin yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinde temmuz ayında 943 bin tarım dışı istihdam yaratıldığını duyurdu. Beklenti temmuzda 845 bin istihdam yaratılmış olmasıydı.

Dünya'nın aktardığına göre beklenti üzerinde gelen veri, yatırımcılara beklenenden önce gelebileceği tartışılan tapering için Fed’in elinin daha da kolaylaştığı şeklinde yorumlanıyor. Haziranda ABD ekonomisinde 850 bin yeni tarım dışı istihdam yaratılmıştı.



ABD’de günlük vaka sayıları tekrar 100 bin psikolojik sınırının üstüne geçerken, ülkede aşı karşıtlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi tartışılıyor ve kapalı alanlarda maske kullanımı bazı eyaletlerde tekrar zorunlu hale getirilmeye başlandı.

Veri öncesi gün içinde yüzde 0,20’yi aşan bir yükseliş kaydeden dolar endeksi, beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası yüzde hızlanarak 92,50’ye yükseldi.

Dolardaki yükselişte Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve yönetim kurulu üyesi Christopher Waller gibi isimlerin şahin açıklamaları da etkili oldu. Clarida ve Waller Fed’in bazılarının öngördüğünden daha erken tapering’e başlayabileceğinin sinyalini vermişti. Tarım dışı istihdam verisi öncesi 1,18 düzeyinde seyreden ve dolardaki güçlenişe bağlı düşen Euro/dolar paritesi ise veri sonrası geriledi.

TSİ 14:13’te getirisi yüzde 1,257 olan 10 yıllık ABD tahvilinde getiri beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 1,273 düzeyine yükseldi. Veri öncesi hafif yükselişle yüzde - 0,482’i gören 10 yıllık Bund getirisi ise veri sonrası -0,477 düzeyine yükseldi.