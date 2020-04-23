ABD'de son 5 haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 milyonu aştı

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ABD'de son bir haftada 4.4 milyon kişi daha işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Böylece Koronavirüs salgını süresince ABD'de işsizlik başvurusunda bulunanların sayısı 26 milyonu aştı.

ABD'de Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışamayan binlerce işletmenin personel çıkarma sayılarında geçen hafta düşüş yaşansa da The Guardian'ın New York muhabirleri gelecek haftalarda da milyonlarca başvuru olacağını ifade etti.

İşsizlik sayılarındaki ciddi artış, siyaset arenasındaki "ABD ne zaman iş başı yapmalı?" tartışmalarını şiddetlendirdi. Teksas gibi birkaç eyalet geçen günlerde eyalette bulunan işletmeleri kademeli olarak açma kararı aldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle geçen haftalarda ABD nüfusunun yüzde 95'i "evde kal emri" altında yaşıyordu. Salgın sebebiyle geçici süreyle kapanan birçok işletme işçi çıkartırken ABD ekonomisi durma noktasına geldi.