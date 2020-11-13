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Dünya

ABD'de seçimde hile yapıldığına dair delil getirene 1 milyon dolar para ödülü

13 Kasım 2020 18:48

ABD seçimlerinde kilit öneme sahip eyaletlerden biri olan Teksas'ta, Cumhuriyetçi Vali Yardımcısı Dan Patrick, seçimlerde oy çalındığına ya da hile yapıldığına dair delil getirene bir milyon dolar ödül vereceklerini açıkladı.

Başkan Donald Trump, seçimler sonrası yenilgiyi kabul etmemiş, herhangi bir kanıt göstermeden sandık başlarında oy çalındığını ve hile yapıldığını iddia etmişti.

Euronews'in haberine göre; Vali Yardımcısı Patrick yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına dair görüşlerini desteklediğini belirterek, "Başkanlık seçimlerinde her yasal oyun sayılması ve yasal olmayanların ise geçersiz sayılması gerekiyor. Oy pusulalarının sayılmasındaki gecikme olası hataları ve seçmen hilekarlığına dair şüpheleri artırıyor" dedi.

Patrick ayrıca vaat edilen 1 milyon doların Trump'ın seçim kampanyası için toplanan paradan ödeneceğini de sözlerine ekledi.

"52 eyaletin seçim kurullarıyla görüştük, hileye dair kanıt yok"

Şu ana kadar 2020 ABD Seçimleri'nde hile yapıldığına dair hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. New York Times gazetesi geçtiğimiz hafta ABD'deki 52 eyalette görevli seçim kurulu ofisleriyle temasa geçmiş ancak oy hırsızlığı ya da hile yapıldığına dair bir geri bildirim almamıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Demokratlar adayı Joe Biden 75 milyonun üzerinde oy alarak "ABD tarihinin en çok oy alan başkan adayı" unvanını kazanmıştı. Donald Trump ise 71 milyon civarında kalmıştı.

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