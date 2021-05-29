ABD'de San Jose saldırganının evinde 12 silah ve 22 bin mermi bulundu

T24 Dış Haberler

ABD'nin San Jose kentinde çarşamba günü çalıştığı demir yolu bakım istasyonunda 9 kişiyi öldüren saldırganın evinde 12 silah ve 22 bin mermi bulundu.

Santa Clara ilçe şerifinin ofisinden yapılan açıklamada silah ve mermi yığınının kendini öldüren saldırganın evinde bulunduğu belirtildi. Evde aynı zamanda benzin ve molotof kokteyli olduğundan şüphelenilen şişeler bulundu.

Yetkililer saldırıda kullanılan silahların yasal olduğunu düşündüklerini belirtti.

Polis hala Samuel James Cassidy'nin nedem çalıştığı yere saldırı düzenlediğini tespit etmeye çalışıyor.