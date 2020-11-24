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Dünya

ABD'de sağlık uzmanları kalabalık gruplara karşı uyarılarda bulunurken Beyaz Saray Noel davetleri düzenlemeye hazırlanıyor

24 Kasım 2020 14:51

T24 Dış Haberler

ABD'de sağlık yetkililerinin Koronavirüs önlemleri kapsamında kalabalık toplanmalardan kaçınılmasını önermesine rağmen Beyaz Saray'da Noel davetleri organize edilmeye başlanması dikkat çekti.

Yetkililer bu perşembe olan Şükran Günü'nde ABD'lilere kalabalık toplanmalardan kaçınmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlara şehirler arası seyahat etmemeleri önerildi. 

Beyaz Saray, Donald ve Melania Trump'ın bu hafta Florida'daki geleneksel Şükran Günü yemeklerini atlayıp Washington'da kalacaklarını söyledi. Ancak ABC'nin aktardığına göre Melania Trump 30 Kasım'da özel bir davet düzenliyor.

First Lady'nin sözcüsü Stephanie Grisham, Beyaz Saray'da konuklar için en güvenli ortamın yaratılacağını söyledi; "Konuklar özel korumalı istasyonlarda hazırlanmış ve şefler tarafından ayrı tabaklara konmuş yemekler yiyecek" dedi. Grisham maske kullanımının zorunlu olacağını ifade etti

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