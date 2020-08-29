ABD'de protesto organize eden kadına "polislere ek mesai yaptırdığı" gerekçesiyle 2 bin 500 dolar fatura gönderildi

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ABD'nin New Jersey eyaletinde kendi kasabasında 'uygun fiyatlı konut' uygulamasına karşı bir 'Black Lives Matter' eylemi organize eden 18 yaşındaki kadına polislere ek mesai yaptırdığı için 2 bin 500 dolarlık fatura gönderildi.

NJ Advance Media'nın aktardığına göre Emily Gil isimli kadına fatura Englewood Cliffs Belediye Başkanı Mario Kranjac tarafından gönderildi.

Gil, protestoyu şehir "40 yıldır uygun fiyatlı konut uygulamasının gerekliliklerini yerine getirmediği" için düzenlediğini ifade etti.

Habere göre Gil'e faturayla birlikte gönderilen mektupta eylem organize edilmeden önce şehir yetkilileriyle görüşülmediği, bu yüzden belediyenin ek mesai yapacak polis bulmak zorunda kaldığı belirtildi.

Gil, Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerle yüz yüze görüşmeye gitmek istemediğini ve internet üzerinden görüşme talebinin reddedildiğini ifade etti.

Eyleme en fazla 40 kişinin katıldığını ifade eden Gil, düzeni bozacak hiçbir şey yapılmadığını ifade etti.