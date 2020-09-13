ABD'de polis aracına saldırı: İki memur ağır yaralı

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis aracına yapılan silahlı saldırıda bir kadın bir erkek iki polis ağır yaralandı. Los Angeles Şerifinin ofisi, Twitter’dan saldırı anını gösteren bir görüntü paylaştı.

Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 14 ay önce göreve başlayan iki polisin bölgedeki hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının kritik olduğu belirtildi. Kadın polisin 31, erkek memurun ise 24 yaşında olduğu açıklandı.

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