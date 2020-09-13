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Dünya

ABD'de polis aracına saldırı: İki memur ağır yaralı

Trump: Ölürlerse, katil için hızlı bir yargılamayla idam verilmeli

13 Eylül 2020 21:53

ABD'nin Los Angeles kentinde polis aracına silahlı saldırı düzenlendi, iki polis ağır yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump "Polisler ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli" dedi.

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis aracına yapılan silahlı saldırıda bir kadın bir erkek iki polis ağır yaralandı. Los Angeles Şerifinin ofisi, Twitter’dan saldırı anını gösteren bir görüntü paylaştı.

 

Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 14 ay önce göreve başlayan iki polisin bölgedeki hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının kritik olduğu belirtildi. Kadın polisin 31, erkek memurun ise 24 yaşında olduğu açıklandı.

Trump'tan idam çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ise olayla ilgili oğlunun paylaştığı bir Twitter paylaşımını alıntılayarak, “(Polisler) Şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok” ifadelerini kullandı. 

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