ABD'de pandemi sırasında iki ev partisi veren adama hapis cezası verildi

ABD'nin Maryland eyaletinde bir adam, Koronavirüs salgınının başında iki ev partisi düzenlediği için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

42 yaşındaki Shawn Marshall Myers, 10 kişiden fazlasının bir araya gelmesini yasaklayan olağanüstü önlemleri ihlal etme suçundan hüküm giydi.

Yerel polisler 22 Mart'ta Myers'ın evini basarak 50 kişilik bir partiyi dağıtmıştı.

Ondan bir hafta sonra şikayetler üzerine tekrar eve giden polis, yaklaşık 50 kişilik bir grupla karşılaşmıştı.

Savcılık Myers'ın iki vakada da polise karşı agresif tavırlar sergilediğini belirtti.

Myers bir yıl boyunca cezaevinde kaldıktan sonra üç yıllık denetimle serbestliğe tabi olacak.