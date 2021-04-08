ABD'de eyaletlere gönderilen Johnson&Johnson aşıları yüzde 85 oranında azalacak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ABD hükümeti önümüzdeki hafta eyaletlere yaklaşık yüzde 85 daha az Johnson & Johnson Covid-19 aşısı tahsis edecek.

Reuters'a göre ABD'de tahsis edilen J&J doz sayısı önceki haftalarda 4,95 milyon iken bu hafta 785 bin 500'e düşecek.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, J&J aşısının en çok kullanıldığı eyalet California, ardından ise Texas ve geliyor. California için yapılan J&J aşı tahsisi yaklaşık yüzde 88 azaldı ve eyalet önümüzdeki hafta en fazla 67 bin 600 doz alacak. California'dan bir sağlık yetkilisi Reuters'a, 18 Nisan'da başlayan hafta, bu sayının daha da düşeceğini ve eyalete yalnızca 22 bin 400 doz J&J Covid-19 aşısı tahsis edileceğini söyledi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) ve Johnson&Johnson, sayılardaki düşüş üzerine açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Geçen hafta bir New York Times raporu, Baltimore'da hem AstraZeneca Plc hem de J&J dozlarını üreten Acil BioSolutions tesisinde çalışan işçilerin iki aşının bileşenlerini karıştırması nedeniyle 15 milyon J&J dozunun çöpe gittiğini ortaya çıkarmıştı. Ancak tesis henüz yetkilendirilmediği için hatalı dozların aşılama işleminde kullanılmadığını söylemişti.

J&J, mayıs ayı sonuna kadar hükümete 100 milyon doz teslim etmeyi hedeflediğini yineledi.

İlk 100 gününde 200 milyon aşı sözü veren Joe Biden, görevinin 75'inci gününde yapılan aşı sayısının 150 milyon dozu bulduğunu dile getirdi. Başkan, daha önce 18 yaşın üzerindeki bütün ABD'li yetişkinlerin 1 Mayıs' a kadar aşı programına dahil edeceğini belirtmişti. Biden hükümeti, gelişmeler üzerine bu tarihi 19 Nisan'a çektiğini duyurdu.