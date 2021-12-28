ABD'de Omicron vaka sayıları artıyor; Biden ve Harris'in onay oranları düşüyor

Gallup'un yaptığı ve Amerikalıların federal liderler hakkındaki düşüncelerini gösteren yeni bir ankete göre, hem ABD Başkanı Joe Biden'ın hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in onaylanmama oranı kayda değer ölçüde yüksek.

1 ile 16 Aralık arasında Birleşik Devletler'deki 811 yetişkinle telefon görüşmesi yoluyla yapılan yeni anketin örneklemedeki hata payı 4 puan.

Independent Türkçe'nin haberine göre seçmenlerin çoğunluğu, çok az farkla da olsa Biden'ın başkanlık performansını onaylamıyor: Biden'ın başkan olarak yaptıklarını onaylayanların oranı yüzde 43, onaylamayanlarınsa yüzde 51. Başkanlığının başında yüzde 57'lik bir kesim başkan olarak yaptıklarını onaylıyor, yüzde 37'yse onaylamıyordu. Fakat Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesinin (13 ABD askeri personelinin ölümüne yol açmıştı) yanı sıra ekonominin zayıflığı ve Koronavirüs'ün Omicron varyantı vakalarındaki artış hep birlikte onay oranlarının hızla düşmesine neden oldu.

Yüzde 54 Harris'i onaylamıyor

Öte yandan yüzde 44 onay oranına kıyasla ankete katılanların yüzde 54'ü Harris'i onaylamıyor. Çalışanları arasında kargaşa yaşandığı haberlerinin yanı sıra Harris, Latin Amerika gezisinin sonucu olarak da kayda değer miktarda eleştiri almıştı.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Biden'ın Sağlık Başdanışmanı olan Dr. Anthony Fauci'yi onaylayanların oranı yüzde 52'yken onaylamayanların oranı yüzde 47.

Sağcı medya ve Cumhuriyetçi siyasetçiler hem eski başkan Donald Trump'ın hem de Biden'ın Koronavirüs pandemisiyle mücadele sürecinde onu eleştirdiğinden, Dr. Fauci'nin onay oranı Cumhuriyetçi partiyi destekleyenler arasında büyük ölçüde düştü. Yakın zamanda Dr. Fauci, Omicron vakaları fırlarken yurtiçi uçuşlara aşı zorunluluğu getirilip getirilmemesi gerektiğini düşündüğünü söyleyince bazı muhafazakar isimlerin öfkelenmesine sebep olmuştu.

Ankete katılanların yüzde 60'ının görev performansını onayladığı, yüzde 34'ününse onaylamadığı Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, federal yetkililerin hepsinden daha yüksek onay oranına sahip. Görevine bir dönem daha devam etmesi için Biden'ın yeniden aday gösterdiği Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın onay oranı yüzde 53'ken yüzde 40'lık bir kesim Powell'ın performansını onaylamıyor.