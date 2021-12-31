ABD'de Omicron'un başrolüyle yeni rekor: 24 saatte yaklaşık 500 bin vaka

T24 Dış Haberler

ABD, ülkede Omicron varyantı yayılırken nedeyse yarım milyon yeni Koronavirüs vakası tespit etti. Bu ABD'de pandeminin başından beri görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

New York Times verilerine göre ABD'de dün 488 bin vaka görüldü. The Guardian'ın aktardığına göre açıklanan sayı, gerçek vaka sayısının altında; çünkü birçok insan hastalığı semptomsuz geçiriyor ve hastanelere gitmeyip hızlı test alıyor.

ABD'de son 24 saatte yaklaşık 500 bin vaka görülmesiyle son yedi günün günlük yeni vaka ortalaması da 265 bin seviyesine çıktı. Vaka artışındaki en büyük etkenin Omicron varyantı olduğu belirtildi.

CNN'e konuşan George Washington Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. James Phillips, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Önceki ani vaka yükselişlerinin piklerinde bile" dedi.

ABD'de son bir haftada günlük vaka sayıları, iki kat arttı. ABD, 250 bin vakaya geçe kış aylarında, pandeminin zirvesinde ulaşmıştı.