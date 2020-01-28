ABD'de marinada dev yangın: 8 kişi öldü, 35 tekne yandı

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ABD'nin Alabama eyaletinde bir marinada büyük bir yangın çıktı. Olayda en az 8 kişi hayatını kaybederken en az 35 tekne de yandı.

Associated Press'in aktardığına göre yangın çok hızlı ilerledi ve yetkililer ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Olayda suya atlayan kardeşini kaybeden Tommy Jones, Jackson Bölgesi Marina Parkı'nda meydana gelen olayı anlatırken, rüzgar sayesinde yangının çok hızlı bir şekilde yayıldığını ve içinde bir anne ile çocuk olan teknenin ateşler tarafından "yutulduğunu" gördüğünü aktardı.

Scottsboro itfaiye şefi yaptığı açıklamada, "Kaybolan 8 kişinin de ölü olduğu doğrulandı. Bu sayı artabilir çünkü batan teknelerde kaç kişi vardı bilmiyoruz" dedi.

Yangının 35 teknenin yanı sıra bazı çatılara da sıçradığı ve kaçış yollarını kapattığı belirtildi.

En az 7 kişi çok soğuk suya atlamak zorunda kaldığı veya yangına maruz kaldığı için hastaneye kaldırıldı.

Yangına neyin sebep olduğuyla ilgili bir açıklamada bulunulmadı.