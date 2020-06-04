ABD'de Koronavirüs'ün ekonomik yansıması: İşsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 43 milyona dayandı

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta 1,8 milyon vatandaşın daha işsizlik ödeneği için başvurduğunu duyurdu.

ABD'de yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ekonomiye etkileri sürüyor. Koronavirüs kaynaklı işsizliğin tavan yaptığı ABD'de bu Çalışma Bakanlığı verilerine göre geçen hafta 1,8 milyon kişi daha işsizlik ödeneğine başvurdu.

Mart ayı ortasından bu yana işlerini kaybeden Amerikalıların sayısı 43 milyonu geçti. Bu, ABD'deki işgücünün dörtte birine denk geliyor.

28 Mart haftasında rekor kırmıştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 1 milyon 877 bine geriledi. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin kişi azalarak 1 milyon 877 bine geriledi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 11 haftada toplam 42 milyon 626 bin olarak hesaplandı.

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 28 Mart'ta sona eren haftada 6,6 milyonla rekor kırmıştı

Büyük Buhran'dan bu yana en yüksek oran

Geçen ay ABD'de işsizlik oranı yüzde 15'e yaklaşmıştı. Bu da Büyük Buhran'dan bu yana kaydedilen en yüksek oran.

Koronavirüs salgını öncesi ülkede haftada en fazla yaklaşık 700 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

ABD'de neredeyse 1 milyon 750 bin Koronavirüs vakası görülürken, can kaybı 100 bini aştı.