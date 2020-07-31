ABD'de Koronavirüs teşhisi konulan ilk köpek hayatını kaybetti

ABD'de salgına yakalanan ilk köpek olarak bilinen Buddy isimli Alman kurdunun 11 Temmuz'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yedinci yaşına basmadan önce nisan ayı ortalarında nefes darlığı çekmeye başlayan Buddy'de, bundan altı hafta sonraki veteriner kontrolünde SARS-CoV-2 virüsü tespit edilmişti. Ardından köpeğin sağlık durumu incelemeye alınmıştı.

Kanserin Buddy'yi Koronavirüs'e daha duyarlı hale getirip getirmediği ya da virüsün hastalanmasına yol açıp açmadığı henüz netlik kazanmadı.