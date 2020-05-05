ABD'de Koronavirüs önlemlerinin hafiflemesiyle açılan sahilde üç günde 7 binden fazla kişiye maske uyarısı yapıldı; sahil yeniden kapatıldı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Beach kentinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafiflemesi ardından sahiller açıldı. Sahilin açılmasıyla oluşan kalabalığa 7 binden fazla "Maske takın" uyarısı yapılmasının ardından sahil yeniden kapatıldı.

Miami Beach kentinin resmi hesabından atılan bir tweetle sahilin ikinci bir çağrıya kadar tekrar kapatıldığı duyuruldu. Koronavirüs önlemlerinin hafiflemesiyle açılan sahilde cuma günü ile pazar günü arasında yetkililerin 7 bin 329 kişiyi maske takmaları yönünde uyardığı belirtildi.

Şehrin resmi hesabından atılan tweette "Parklarımızından herhangi birinde bulunurken size arkadaşça bir hatırlatma maske takmak ZORUNDASINIZ" ifadelri yer aldı.

Florida eyaleti, evde kalma çağrısını Perşembe günü hafifletti. Pek çok işletme, sahil ve park yeniden açıldı. Miami Beach kentinde bulunan parklarda toplu sporlar yasak, yaya yolu işaretli bir bölgede ilerliyor ve 10 kişiden fazla toplanmalara izin verilmiyor.