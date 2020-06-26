ABD'de Koronavirüs nakit desteği hayatta olmayan 1,1 milyon kişiye de gitti

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında oluşturulan ve mart ayında onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketinin en önemli maddelerinden "kişilere nakit desteği" hayatta olmayan 1,1 milyon kişiye de gönderildi.

ABD Kongresi'ne raporlama yapan Hesap Verebilirlik Ofisi'nin yayımladığı rapora göre martta başlayan çek ödemeleri, mayısa kadar ölen kişilerin durumunun hesaba katılmadığı bu nedenle de hayatta olmayan 1,1 milyon kişiye çek gittiği belirtildi. Çeklerin toplam değeri, 1,4 milyar doları buldu.

Öte yandan ABD Vergi İdaresinin (IRS) web sitesine 6 Mayıs'ta, ölü kişilere yatırılan paraların, devlete iadesi için bir duyuru yayımlandığına işaret edilen raporda, "ABD Vergi Dairesi, ölü kişilere yatırılan bu paraların geri nasıl ödeneceğine dair henüz bir açıklama yapmadı" bilgisine yer verildi.

Vergi ödeyen kişilere ailedeki kişi başı 1200, çocuk başı 500 dolar gönderilmesini öngören paket kapsamında, 2018 ve 2019 yıllarında vergi iadesi yapan kişilere çekler otomatik olarak banka hesapları üzerinden yatırılmış ya da adreslerine gönderilmişti.