ABD'de Koronavirüs hakkındaki komplo teorilerine inanan adam, eşiyle birlikte hastalandıktan sonra virüsün sahte olmadığını anladı

BBC koronavirüs salgını başladığından beri dünyanın dört bir yanında yayılan komplo teorilerini ve bunların kundaklamalardan saldırılara kadar çeşitli sonuçlarını inceliyor.

Uzmanlar bu teorilerin doğrudan etkilerindense dolaylı etkilerinin daha büyük zarar verdiğini düşünüyor.

İnternet üzerinden yayılan söylentiler kedeniyle Hindistan’da linç vakaları, İran’da kitlesel zehirlenmeler yaşandı.

Telekomünikasyon mühendisleri tehdit edildi ve saldırıya uğradı, baz istasyonları ateşe verildi.

BBC’ye konuşan ve ABD’de yaşayan Brian Lee Hitchens, “Başlangıçta hükümetin dikkatimizi dağıtmak için uğraştığını veya bunların 5G ile ilgili olduğunu düşünüyorduk. Bu nedenle kurallara uymadık ve hastalık belirtileri gösterince hemen harekete geçmedik” diyor, konuşurken nefessiz kalan haliyle.

Hitchens eşiyle birlikte Mayıs’ta virüse yakalandıktan sonra fikirleri değişmiş:

“Şimdi Koronavirüs'ün kesinlikle sahte olmadığını anladım. Virüs gerçek ve yayılıyor.”