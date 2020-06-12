ABD'de Koronavirüs'e yakalanan bir kadına ikili akciğer nakli yapıldı

ABD'de 20'li yaşlarında Koronavirüs'e yakalanan bir kadının akciğerlerinin büyük zarar görmesi üzerine ikili akciğer nakli yapıldı.

Chicago'daki Northwestern Memorial Hastanesi yetkilileri, Koronavirüs öncesi hiçbir sağlık sorunu olmayan genç kadına ikili akciğer nakli yapıldığını duyurdu.

Doktoru Ankit Bharat, "Eğer organ nakli olmasaydı şu an hayatta olmazdı." ifadelerini kullandı.

Nakilden önce, kadının vücudundan virüsün tamamen atıldığından emin olundu. Bu süreç 5 hafta sürdü. Kadın bu süreçte suni olarak komaya sokuldu ve uyandırılmadı. Toplam 6 hafta solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra akciğer nakli yapıldı.

Nakil yapılan kadın artık ailesiyle konuşabilecek durumda. Doktorların genç kadının tamamen iyileşeceğinden umutlu.

Doktorlar bu naklin, Covid-19 sonrası akciğerleri zarar gören tüm hastalara umut olacağını söylüyor.

Mayıs ayı sonunda da Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir kadına Covid-19'u atlattıktan sonra ikili akciğer nakli yapılmış, nakil başarıyla sonuçlanmıştı.