ABD'de Kongre üyelerinden Dışişleri Bakanı Blinken'a İran mektubu

T24 Dış Haberler

ABD'de aralarında iki partinin üyelerinin de bulunduğu 140 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup göndererek İran ile yapılacak müzakerelerde sadece nükleer tehdit değil, Tahran'ın oluşturduğu her türlü tehditin masaya yatırılmasını istedi.

ABD'de Kongre üyeleri, dış politika mevzularıyla ilgili olarak bir araya gelip yeni yönetime mektuplar göndermeye devam ediyor.

70 Cumhuriyetçi ve 70 Demokrat'ın imzası bulunan mektupta, "İran'ın bölgeye oluşturduğu tehdite kapsamlı bir şekilde yanıt veren bir veya bir dizi anlaşma yapılması gerekildiği görüşündeyiz" denildi.

Kongre üyeleri, "Siyasi spektrumun farklı yerlerinde olan Demokrat ve Cumhuriyetçiler olarak İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi ve oluşturduğu tehditlere karşılık verilmesi konusunda bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mektupta, İran'ın oluşturduğu belirtilen tehditler üç başlık altında toplandı: "Nükleer programı, balistik füze programı ve terörizmin fonlanması".

Joe Biden yönetimi 2015 nükleer anlaşması olarak da Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı tekrar yürürlüğe sokmak istiyor. Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran verdiği taahhütleri kademeli olarak ihlal ediyordu.