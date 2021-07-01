ABD’de Kongre Binası baskınını araştırmak için Demokratlardan oluşan komite kurulacak

ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, 6 Ocak'taki kongre baskınını araştırmak için Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komitenin kurulması 222'ye karşı 190 oyla kabul edildi.

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC'de gerçekleştirdiği kanlı Kongre baskınının üzerinden aylar geçerken, baskına katılanlara ilişkin davalar da devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi’nde bugün yapılan oylamada, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak için Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komitenin kurulması 222'ye karşı 190 oyla kabul edildi. Oylamada sadece 2 Cumhuriyetçi komitenin kurulması yönünde oy verdi.

Baskını araştıracak olan komite, Temsilciler Meclisi'nden 13 milletvekilinden oluşacak, 8 üye Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi tarafından, 5’i ise Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy ile yapılan istişarenin ardından atanacak.

Pelosi oylamanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ”Amerika Anayasasını yerli ve yabancı tüm düşmanlara karşı desteklemek ve savunmak için yemin ederiz. Cumhuriyetçiler, 6 Ocak’ta yaşananlarla ilgili gerçeği gizli tutmak istiyor. Ama yaşananların arkasındaki gerçeği ‘arayacağız’. Bu mecburi” dedi.

"Seçilmiş komite saldırının gerçeklerini ve nedenlerini araştırıp rapor edecek"

Pelosi 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, 11 Eylül saldırıları sonrası kurulan komisyona benzer bağımsız bir komisyonun kurulmasının Cumhuriyetçiler tarafından engellemesinin ardından 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak için Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulacağını duyurmuştu. Pelosi, "Bu sabah, büyük bir ciddiyet ve üzüntüyle, Meclis'in 6 Ocak ayaklanması için seçilmiş bir komite kuracağını duyuruyorum. Seçilmiş komite, saldırının gerçeklerini ve nedenlerini araştırarak rapor edecek. Gelecekteki herhangi bir saldırının önlenmesi için tavsiye sunacak” demişti.

Öte yandan 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen en büyük soruşturmalardan biri olurken, baskın ile bağlantılı yaklaşık 500 kişi gözaltına alınmıştı. Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, şubat ayında Senato'da yapılan oylamada aklanmıştı. Trump, iki kez azil istemi ile yargılanan ilk başkan olmuştu. (İHA)