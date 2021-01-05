ABD'de komplo teorilerine inanan eczacı, şişelerdeki Koronavirüs aşılarını bilerek bozdu!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir eczacının, eczaneye gelen Koronavirüs aşılarının dozlarını bilerek bozduğu ortaya çıktı. Eczaneye polisin gitmesi üzerine komplo teorilerine inanan eczacı Steven Brandenburg, aşıların inan DNA'sını değiştireceğini söyledi.
The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Wisconsin eyaletinde Steven Brandenburg isimli eczacının 500 insana yetecek miktara karşılık gelen 57 şişe Moderna aşısını bilerek bozduğu ortaya çıktı. Polis, eczaneye giderek Brandenburg'u sorguladı.
Bölge savcısı, eczacının komplo teorilerine inandığı, aşılara güvenmediğini söyledi. Brandenburg, eczaneye gelen polislere aşıları bilerek bozduğunu, insan DNA'sını değiştireceğini düşündüğünü söyledi.
Aşı karşıtlığı ve Koronavirüs aşıları üzerine yanlış bilgiler, salgınla mücadelede tehdit olmayı sürdürüyor.