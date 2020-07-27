ABD'de Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı kim olacak?

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ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın kısa süre içinde başkan yardımcısı adayını açıklaması beklenirken, çoğu yerde senatör Kamala Harris'in adı öne çıkıyor.

Harris, Biden'ın kendisini aday göstermesi ve beraber 3 Kasım'daki seçimleri kazanmaları durumunda ABD'nin ilk siyah başkan yardımcısı olacak.

ABD'de başkan adaylarının yardımcıları genelde geçen seçimlerde rakiplerinin kazandığı bir eyaletten seçerek, o eyaletten oy kazanmaya çalıştığı biliniyor. Zaten Demokratların kalesi kabul edilen California'yı Kongre'de temsil eden Harris, Biden'a böyle bir avantaj sağlamayacak.

The Hill'e konuşan Biden'a yakın bir kaynak, "Kamala onun için en mantıklı seçim. Siyasi görüşleri çok yakın" dedi.

Ancak kaynaklar, Harris seçiminin kesin olmadığını ve hâlâ senatör Elizabeth Warren ile Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın da adaylar arasında bulunduğunu belirtti.

Warren, Demokrat Parti ön seçimleri için yürüttüğü kampanya ile partinin ilerici kanadının yıldızlarından biri haline geldi. Rice'ın ise Obama'nın Başkan Yardımcılığı'nı yapan Biden ile uzun süre beraber çalışma tecrübesi bulunuyor.

Biden, kadın bir başkan yardımcısı adayı seçeceğine söz vermişti.