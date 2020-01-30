ABD'de ilk kez Koronavirüs kişiden kişiye bulaştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 170 kişinin ölümüne neden olan Koronovirüsün ilk kez kişiden kişiye bulaştığını duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Vuhan kentinden, yaşadığı Chicago'ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı.

Son vaka ile ABD'de Koronavirüs taşıyan hasta sayısı 6'ya çıkarken yetkililer, 5 hastanın virüsü Çin seyahatinden kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını kaydetti.

Son vaka ile virüs ilk kez ABD'de kişiden kişiye bulaşmış oldu.