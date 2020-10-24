T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de ilk kez 'katil arı' kovanı bulundu

24 Ekim 2020 10:57

T24 Dış Haberler

ABD'de ilk kez 'katil arılar' olarak bilinen Asya dev eşek arılarına ait bir kovan bulundu. 

Washington Eyaleti Tarım Departmanı'ndan (WSDA) entomolojistler yakaladıkları birkaç Asya dev eşek arısına radyo takip cihazları taktı. Bu cihaz sayesinde entomolojistler Blaine kasabasındaki kovanı buldu. 

Arazinin sahibi kovanın yok edilmesi ve gerekirse ağacın kesilmesi için WSDA'ya izin verdi. WSDA ağacı bugün kesmeyi planlıyor. 

Asya dev eşek arıları genellikle kovanını yere kursa da, ağaçlarda da kovan kurabildikleri biliniyor.

İstilacı bir tür olan Asya dev eşek arıları, bütün bir kovan dolusu bal arısını saatler içerisinde öldürebiliyor.

ETİKETLER

abdkatil arıkovan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24