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Dünya

ABD'de Halkbank'ın avukatlarından davanın düşmesi talebi

19 Eylül 2020 07:10

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde video konferans ile yapılan oturumda Halkbank avukatları, mahkemeden davanın düşmesi talebinde bulundu. 

Davanın yargıcı Richard Berman ise Halkbank'ın talebine daha sonra karar verecek.

Öte yandan avukatlar, federal mahkemenin bankanın reddihakim başvurusunu reddetmesinin ardından, söz konusu taleplerini bir üst mahkemeye taşıdı.

Halk Bankası davasının görülmesine 1 Mart 2021'de başlanacak. Halk Bankası'na "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği'' suçlaması yöneltiliyor.

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