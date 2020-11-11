ABD'de günlük vaka sayısı 7 gündür 100 binin üzeride

ABD'de kasımın ilk 10 gününde 1 milyondan fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. ABD'de günlük vaka sayısı 7 gündür 100 binin üzerinde.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de Koronavirüs salgını tırmanmaya devam ediyor. Ülkede 7 gündür gülnlük 100 binden fazla vaka kaydedilirken kasımın ilk 10 gününde 1 milyondan fazla vaka kaydedildi.

ABD'de toplam vaka sayısını 10 milyonu aşı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise 238 bini geçti. Vakaların hastaneye yatırılma sayısı ise dün 62 bin olarak Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.