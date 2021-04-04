ABD'de günlük Koronavirüs aşısında en yüksek sayıya ulaşıldı: Bir günde 4.1 milyon kişiye aşı yapıldı

ABD'de Koronavirüs'e karşı günlük ortalama aşılama sayısı 3 milyona yükseldi. Ülkede cumartesi günü, bugüne kadar en yüksek sayı olarak 4.1 milyon doz aşı uygulandığı açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede ortalama günlük aşılama sayısı 3 milyon doza yükseldi. Sadece cumartesi günü ülkede 4.1 milyon doz aşılama yapıldığı belirtildi. Bu rakam ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) geçen yıl aşılara acil kullanım onayı vermesinden bu yana en yüksek günlük aşılama sayısı olarak kaydedildi.

CDC verilerine göre ülkede 104.2 milyon kişi en az bir doz aşılanmış oldu. Böylelikle nüfusun yüzde 31'ine en az ilk doz aşı uygulandı. Bunun yanında ülkede 59.9 milyon kişinin iki doz aşılamasının tamamlandığı da belirtildi. Aşılamaları tamamlanan kişilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 18 oldu.

ABD'de Koronavirüs'e karşı, Pfizer ve Moderna aşıları iki doz uygulanırken, Johnson&Johnson aşıları tek doz yapılıyor.