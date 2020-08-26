ABD'de Gülen Cemaati'ne operasyon yapıldığı iddia edildi

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu gerekçesiyle 1999'dan beri ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda bir gelişme yaşanmazken, Cemaat'in bazı kurumlarına karşı operasyon yapıldığı iddia edildi.

Odatv’de yer alan habere göre Ohio ve Illinois eyaletlerinde, Cemaatle ilişkili kişi ve kurumlara karşı FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) birimleri harekete geçti.

Şüphelilere dönük yakalama ve göz altı işlemlerin sürdüğü gelen iddialar arasında. Odatv’nin yargı kurumlarından edindiği bilgiye göre, şüpheli kişi ve kurumlar hakkında hazırlanan dosyalar, merkezi yargı sisteminden Federal Mahkemelere ulaştırıldı.

Şüphelilere dönük yakalama ve göz altı işlemlerin sürdüğü gelen iddialar arasında. Odatv’nin yargı kurumlarından edindiği bilgiye göre, şüpheli kişi ve kurumlar hakkında hazırlanan dosyalar, merkezi yargı sisteminden Federal Mahkemelere ulaştırıldı. Türkiye adına Cemaat'le bağlantılı 32 farklı kişi ve kuruma karşı ABD Federal Mahkemeleri’nde de dava açıldığı belirtildi.