ABD'de Georgia'daki seçim yasasını eleştiren şirketlere Cumhuriyetçi Partili McConnell'dan tepki: CEO'lar siyasete karışmasın

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ABD'nin Georgia eyaletinde oy verme işlemlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle yeni seçim yasasını eleştiren Coca-Cola, Delta Havayolları gibi şirketlere tepki gösteren Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, şirket CEO'larının "siyasetten uzak kalması gerektiğini" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen hafta Georgia'daki yeni seçim yasasını eleştiren Coca-Cola, Delta Havayolları ve birçok şirket ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin tepkisini çekti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, bu şirketlere boykot çağrısı yaparken Senato'nun Azınlık Lideri Mitch McConnell katıldığı bir basın toplantısında "Bir grup şirket CEO'sunu siyasetin ortasında görmeyi tamamen cesaret kırıcı buldum. ABD'nin CEO'larına tavsiyem siyasetten uzak kalmalarıdır. Büyük kavgalarda taraf tutmayın" dedi.

McConnell aynı zamanda bir yazılı açıklama yayımlayarak, Georgia'da tepki çeken seçim yasasının "yanlış gösterildiğini" söyledi. McConnell, yasanın adaletsiz bir şekilde "güçlü ve zengin insanların koordine bir kampanyası kapsamında yanlış yönlendirildiğini ve ABD halkının zorbalığa uğradığını" savundu.

Beyaz Saray, McConnell'ın "koordine kampanya" iddiasını yalanladı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki "Şirketlerden spesifik adımlar atmasını istemedik, burada odak noktamız bu değil. Odak noktamız, oy verme işlemlerinin kolaylaştırılması, zorlaştırılmaması" dedi.

TIKLAYIN - Eski ABD Başkanı Trump'tan Georgia'daki seçim yasasına tepki gösteren şirketlere boykot çağrısı

Tartışmalı seçim yasası

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyalet meclisinde kabul edilen SB202 adlı yeni seçim yasası düzenlemesi özellikle Demokratlar ve siyahlar tarafından eleştirilere neden olmuştu. SB202 yeni seçim yasası, eyalette uzaktan oy kullanma için yeni seçmen belirleme şartları, eyalet yetkililerine yerel seçim kurullarını devralma yetkisi ve oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasının sınırlanması gibi değişiklikler içeriyor. Yeni yasanın, oy verme sürecini zorlaştırdığı, bu nedenle seçmenin sandığa gitme oranını etkileyeceği düşünülüyor.