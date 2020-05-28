ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protestoların yakınlarında bir kişi vurularak hayatını kaybetti

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşın boğazına diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurlarının cinayete müdahale etmemesinin ardından başlayan protestoların gerçekleştiği bölgenin yakınında bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

Minneapolis'teki protestoların merkezinin yakınlarında vücudunda kurşun yarasını bulunan bir adam kaldırımda yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan adam kısa süre içerisinde hayatını kaybetti.

Gece yarısı yapılan bir basın toplantısında belediye sözcüsü, "Polis, kurbanın bir dükkanı yağmaladıktan sonra dükkan sahibi tarafından vurulduğu teorisi üzerinde duruyor" dedi.

Floyd'un öldürülmesinin ardından binlerce kişi polisin işlediği cinayeti protesto etmek için sokaklara döküldü. Eylemciler ile güvenlik güçleri zaman zaman barikatların aksi yönlerinden karşı karşıya geldi. Polis, protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Bazı bölgelerde dükkanların yağmalandığı ve kundaklamaların meydana geldiği ile ilgili videolar paylaşıldı.