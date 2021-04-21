ABD'de Floyd cinayeti davasında karar açıklanmadan 25 dakika önce 15 yaşında bir çocuk polis tarafından vurularak öldürüldü

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ABD'de George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in suçlu bulunduğunu açıklayan karar okunmadan dakikalar önce Ohio'nun Columbus kentinde 15 yaşındaki bir siyah çocuk, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Yerel medya, öldürülen kişinin Makiyah Bryant olduğunu açıkladı.

Yetkililer, polisin olay yerine Bryant'ın teyzesinin bir bıçaklı saldırı girişimi ihbarında bulunduktan sonra geldiğini ve 16.45 sularında 15 yaşındaki çocuğun vurulduğunu ifade etti.

Yerel basına konuşan teyze Hazel Bryant, yaşadığı bakım evinde yeğeninin başka biriyle kavga etmeye başladığını, elinde bıçak olduğunu ancak vurulmadan önce bıçağı bıraktığını söyledi.

Polis tarafından vurulan Bryant, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda başka kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Polisin basın toplantısında gösterdiği videoda Bryant'ın iki kişiyi bıçaklamaya çalıştığı, vurulduktan sonra da yerde bir bıçak olduğu görülüyor.

Olay, Chauvin'in kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulunduğu açıklanmadan yaklaşık 25 dakika önce meydana geldi.