ABD'de enflasyon haziranda beklentileri aşarak yüzde 5.4 oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Merkez Bankası’nın “enflasyon geçici” açıklamalarının üzerine mayısta beklentilerin üzerinde yüzde 0,6 olarak açıklanan aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi Fed yetkililerini haksız çıkardı ve haziranda yüzde 0,5’e gerilemesi beklenirken, yükselişini sürdürerek yüzde 0,9’a ulaştı. Nisanda yüzde 4,2 düzeyinde açıklanan ve mayısta beklentilerin de üzerinde yüzde 5’e ulaşan yıllık TÜFE ise haziranda yüzde 4,9’a gerilemesi beklenirken, yüzde 5,4’e çıktı.



Dünya'nın aktardığına göre Çekirdek TÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,4 artması beklenirken yüzde 0,9 arttı. Bir önceki ayda aylık artış yüzde 0,7’ydi. Yıllık Çekirdek TÜFE ise haziranda mayıstaki yüzde 3,8 düzeyinden yüzde 4’e yükselmesi beklenirken yüzde 4,5’e ulaştı.

Güne 92,32 düzeyinden başlayan dolar endeksi, veri sonrası güçlü seyrini sürdürdü ve TSİ 15:37'de yüzde 0,06 yükselişle 92,31 düzeyinden işlem gördü.

Güne 1.806 dolardan başlayan spot altın da ABD TÜFE verisi sonrası 1.809 dolardan işlem gördü ancak gün içinde 1.814 dolara kadar yükseldi.

ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası yönünü tekrar yukarı çevirdi ve TSİ 15:40 itibariyle yüzde 1,36'yı aştı.