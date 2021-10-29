ABD'de enflasyon göstergesi olarak kabul edilen kişisel harcamalar beklentilere paralel geldi

ABD'de enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik yorumlar artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı göstergeler beklentilere paralel gerçekleşti.

Bloomberg HT'nin haberine göre ABD'de eylül ayında kişisel harcamalar yüzde 0,6 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 0,6 olması yönündeydi.

Kişisel gelirlerin ise beklentilerden daha fazla daraldığı izlendi. Ülkede eylül ayında kişisel gelirler yüzde 1 düştü. Ekonomist beklentileri yüzde 0,3 daralma olarak belirlenmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı bir diğer gösterge olan gıda ve enerji kalemlerini hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise yıllık yüzde 3,6 artış kaydetti. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 3,7 olmuştu. Çekirdek harcamalar aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı.

Daha önce enflasyonun geçici olduğunu belirten Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin tonunu değiştirdiği görüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının tahvil alımlarını yakın bir zamanda azaltmaya başlayacağını, ancak faiz artırımı konusunda sabırlı davranmaya devam edeceğini söyledi. Powell, yüksek seyreden enflasyona ilişkin endişelerini daha yüksek bir tondan dile getirdi.