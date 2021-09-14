T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'de enflasyon ağustosta yüzde 5.3 oldu

Temmuz ayında yüzde 5,4 olan enflasyon, ağustosta yüzde 5,3'e geriledi

14 Eylül 2021 15:39

ABD'de tüketici fiyatları ağustos ayında yıllık 5,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Temmuz ayında ise yıllık enflasyon yüzde 5,4 olmuştu. 

Ağustos ayında manşet enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarken, gıda ve enerji hariç çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Ağustos ayında çekirdek TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 yükseldi. Ekonomistler temmuz ayında yüzde 4,3 olan çekirdek enflasyonun ağustos ayında yüzde 4,2 olmasını bekliyorlardı.

Ağustos ayında enerji fiyatları yüzde 2,0, benzin fiyatı yüzde 2,8 ve yeni araç fiyatları yüzde 1,2 yükseldi. Gıda fiyatlarında artış ise yüzde 0,4 oldu.

ABDenflasyonTÜFEbeklenti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24