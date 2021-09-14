ABD'de enflasyon ağustosta yüzde 5.3 oldu

ABD'de tüketici fiyatları ağustos ayında yıllık 5,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Temmuz ayında ise yıllık enflasyon yüzde 5,4 olmuştu.

Ağustos ayında manşet enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarken, gıda ve enerji hariç çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Ağustos ayında çekirdek TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 yükseldi. Ekonomistler temmuz ayında yüzde 4,3 olan çekirdek enflasyonun ağustos ayında yüzde 4,2 olmasını bekliyorlardı.

Ağustos ayında enerji fiyatları yüzde 2,0, benzin fiyatı yüzde 2,8 ve yeni araç fiyatları yüzde 1,2 yükseldi. Gıda fiyatlarında artış ise yüzde 0,4 oldu.