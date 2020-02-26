ABD'de Demokrat aday adayları canlı yayında kapıştı: Sanders hedef alındı; Warren, Bloomberg'i 'katletti', Biden geçmiş günleri yad etti

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ABD'de Demokrat Parti başkan aday adayları South Carolina'da yapılacak ön seçimlerden önce bir kez daha canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi.

Rakipleri, ön seçim sürecinin ilk üç turunda başarılı sonuçlar alan ve anketlerde farklı bir liderlik yakalayan Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı hedef aldı.

Diğer aday adayları Sanders'ın "ayrıştırıcı bir figür" olduğunu savunurken, tartışma boyunca sıkça hedef alındığı için mücadeleci bir tavır takınan Vermont Senatörü, solcu politikalarını savundu.

Canlı yayın tartışmasında aday adayları sık sık birbirlerinin sözünü kesti, rakipleri hakkında sert söylemler kullandı ve aynı anda konuştu. Moderatörler bazı noktalarda düzeni sağlamakta zorlandı.

Nevada'daki ezici zaferinden sonra ilk kez ekran karşısına çıkan Sanders, başkan adayı olursa görüşlerinin partiye zarar vereceğini düşünen Demokratların güvenini kazanmaya çalıştı. Öte yandan, gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Sanders'ın geçmişte Küba lideri Fidel Castro'nun bazı girişimlerini övmesinin gündeme gelmesiyle yaşandı. Sanders, görev yapan son Demokrat başkan Barack Obama'nın Küba-ABD ilişkilerini normalleştirdiğine dikkati çekerek, "Benim söylediğimi o da söyledi; Küba, eğitim konusunda ilerleme kaydetti" dedi.

Ön seçim süreci başlamadan önce bir noktada ulusal anketlerde zirveye kadar yükselen, ancak daha sonra ciddi düşüş yaşayan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, tekrar medya patronu ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'i hedef aldı. Warren, geçen hafta yapılan tartışmada Bloomberg karşıtı söylemleriyle parti içi bazı kesimlerin büyük beğenisini kazanmıştı.

Warren'ın hedefinde bir kez daha Bloomberg vardı

Warren, Bloomberg'in şirketlerinde çalışan kadınlara kötü muamele yapıldığıyla ilgili iddiaları gündem getirdi ve medya patronunun yaptığı cinsiyetçi şakaları gündeme getirdi. Tartışmanın en ateşlendiği anlardan biri, Warren'ın geçmişte yayınlanan bir Washington Post makalesinden bahsetmesiyle yaşandı. Makalede, Bloomberg'in eski bir çalışanının kendisine hamile olduğunu söylediğinde, "Öldür onu" diye yanıt verdiği belirtiliyor.

Bloomberg, bu iddiaları yalanladı, ancak sosyal medyada Warren'ın ifadeleri binlerce kez paylaşıldı. ABD merkezli haber sitesi The Daily Beast, konu ile ilgili haberine, "Warren, Bloomberg'i katletmeye karar verdi, onu öldürdükten 6 gün sonra" başlığını attı.

Bloomberg'in yaptığı bir gaf da geceye damga vuran olaylardan biriydi. Seçim kampanyalarına bağışladığı milyarları hatırlatarak Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinde rolü olduğunu ifade etmeye çalışan Bloomberg, "Onları satın aldım" dedikten sonra kendini düzelterek, "Destek oldum" dedi.

Bloomberg, son haftalarda büyük bir yükseliş yakalarken, birçok ankette ikinci sıraya kadar yükseldi.

Anketlerde yaşadığı erimeyi bir türlü durduramayan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, bir kez daha Obama dönemindeki başarılarına göndermede bulundu. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını başlığı konuşulurken Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde Ebola salgını yaşandığını hatırlatan Biden, "Bu pandeminin ABD'de yaşanmamasını sağlayan ekibin bir parçasıydım. Milyonlarca hayat kurtardık. Bunu durdurduk" ifadelerini kullandı.