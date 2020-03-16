ABD'de Demokrat aday adayları boş stüdyoda Koronavirüs'ü tartıştı; Biden, başkan yardımcısının kadın olacağına dair söz verdi

ABD'de Demokrat Parti başkan aday adayları Joe Biden ve Bernie Sanders, ülkenin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniye 'acil durum' şartlarında olduğu sırada seyircisiz bir stüdyoda karşı karşıya geldi. Salgın sebebiyle tüm ülkenin gündeminde hastanelerin yükü kaldırıp kaldıramayacağı varken, canlı yayın tartışmasının ana gündem maddesi de sağlık sistemiydi.

CNN tarafından organize edilen canlı yayın tartışmasının en dikkat çeken anlarından biri Biden'ın Demokrat Parti bakan adayı seçilmesi durumunda başkan yardımcısı adayı olarak bir kadını seçeceğine söz vermesiydi. Sanders, bu açıklamadan sonra kendisinin de "büyük ihtimalle" bir kadını başkan yardımcısı adayı olarak seçeceğini ifade etti.

ABD'deki salgının büyümesiyle halkın dikkati ön seçimlerden Koronavirüs'e dönerken, kampanya yöntemlerinde büyük değişiklikler yapma durumunda kalan aday adayları sağlık sistemi konusundaki görüşlerinden bahsederek seçmenin dikkatini çekmeye çalıştı.

Sanders, ekonomik reform talep ederken, devletin halka sağlık sigortası sağlayacağı bir sistem yaratılması gerektiğini ifade etti. Biden, şu anda görevde olsaydı salgının büyümesini engellemesi için orduyu göreve çağıracağını ve milyar dolarlık bir ekonomik kurtarma paketi üreteceğini ifade etti.

Biden, Koronavirüs'le mücadelenin bir savaş gibi olduğunu ifade etti, Sanders ise krizin ABD'nin sağlık sisteminin ne kadar "işlevsiz" olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Sanders, Biden'ın Kongre'de görev aldığı dönemde sosyal güvenlik paketine karşı oy kullandığını ve Irak savaşını desteklediğini gündeme getirdi. Biden, bu ifadelere karşılık vermekte zorlanırken, New York Times'ın aktardığına göre bazı noktalarda "gerçeği çarpıttı". Biden, buna karşılık olarak, Sanders'ın geçmişte Latin Amerika'daki solcu hükûmetleri desteklemesini gündeme getirdi.

Sık sık yeterince 'birleştirici' olmamakla suçlanan Sanders, " Eğer ben kaybedersem ve Joe kazanırsa... Joe, senin için orada olacağım" dedi.