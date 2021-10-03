ABD'de Covid ölümleri 700 bini geçti; "Önlenebilir ve trajik bir kilometre taşı"

ABD'de Covid-19 kaynaklı ölümler 700 bini geçti. Bir uzman, geniş çaplı aşı kapasitesine rağmen yaşanan ölümleri "trajik ve tamamen önlenebilir bir kilometre taşı" olarak niteledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verileri, ABD'de Covid kaynaklı ölümlerin 700 bini geçtiğini gösterdi. Ülkedeki Covid ölümleri haziran ayında 600 bini geçmişti. Son aylarda Covid nedeniyle hayatını kaybeden insanların büyük bir çoğunluğu aşı yaptırmayanlar oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), geçen ay bir rapor paylaşarak Delta varyantının yaygın olmasıyla aşı yaptırmayan kişilerin hastanelik olma ve ölme riskinin yaptıranlara göre 10 kat fazla olduğunu açıkladı.

700 bini aşan ölümlerle ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden "İyileşmek için hatırlamalıyız. Ulusumuz 700 bin ölümün yasını tutuyor. Acıya karşı uyuşmamalıyız"

Covid ölümlerinin aşılamanın düşük olduğu Florida, Texas, Mississipi ve Louisiana gibi eyaletlerde olduğu belirtildi.

Kamu sağlığı uzmanları, aşıların etkisini vurgulayarak 700 bin ölümün aşılmasını "aşılabilir bir felaket" olarak niteliyor.