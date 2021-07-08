ABD'de çalınan araca polis takibi, McDonalds'ta bitti; acıkan hırsız, durunca yakalandı

ABD'de bir araç hırsızlığı ihbarıyla takibe geçen polisler, uzun süren takibin sonunda, aracı çalan kadının "karnının acıkmasıyla" McDonalds'da hırsızı yakaladı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde sabah saatlerinde bir kişi aracını çalındığını ihbar etmek için polisi aradı. 911'i arayan adam, tanımadığı bir kadının camdan araca tırmanarak bindiğini ve aracını sürerek kaçtığını söyledi. Adam, aracının konumunu gösteren GPS'i olduğunu ekledi.

İhbar üzerine aracın olduğu yöne doğru yola çıkan polisler, kısa süre içinde aynı araç tarafından vurulduğunu söyleyen bir şoförden ihbar aldı.

Aracı çalan kişinin 38 yaşındaki Johanna Cardell isimli kadın olduğu öğrenildi ve araç yakın mesafede çıktı.

Polis Departmanı, olayın devamını şöyle anlattı: "Memur mavi ışıkları aktive etti ve aracından çıktı. Çalıntı aracın yakınına yaklaştı. Aracı çalan kişi polis yaklaşınca kaçmaya başladı. Polis, kendi aracına geri dönerek hızla hırsızı takip etmeye başladı ancak hırsız durmadı. Aracı çalan kişi kırmızı ışıklarda beklemeden hızla yoluna devam etti. Polis, ışıkları ve sirenleri kapatarak güvenlik gerekçesiyle takibe son verdi.

Aracı çalan Gardell bir süre sonra "gel-al" hizmet veren bir McDonalds zincir restoranında durdu. Gardell'in acıkmak için verdiği mola, yakalanmasına neden oldu.