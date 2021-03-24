ABD'de bir okul müdürü, siyah öğrenciden "Bir Afrikalı gibi dizleri üstünde özür dilemesini" istedi

ABD'nin New York eyaletine bağlı bir kasabada, bir Katolik okulu müdürünün, odasına giden siyah bir öğrenciden diz çöküp özür dilemesini istediği ve bunun "Afrika yöntemi" olduğunu söylediği ortaya çıktı.

CNN'de yer alan habere göre, New York'a bağlı Hempstead isimli kasabada bulunan St. Martin de Porres isimli Katolik okulunda müdürün 11 yaşındaki siyah bir öğrenciye karşı ırkçı davranışları ortaya çıktı.

Anne Trisha Paul, 11 yaşındaki oğlunun bir gün eve mutsuz geldiğini ve yaşadıklarını anlattığını söyledi. 11 yaşındaki çocuk, bir ödevi nedeniyle müdürün odasına gönderildiğini, müdürün odada kendisinden "Afrika yöntemiyle" diz çöküp özür dilemesini beklediğini anlattı.

Olanları öğrenen anne Paul, yerel basına anlattı.

Okuldan yapılan açıklamada, müdürün davranışları kınandı ve görevden alındığı duyuruldu.