ABD'de bir öğrenci okula getirdiği patlayıcıyı yanlışlıkla sınıfında ateşledi

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ABD'nin Michigan eyaletinde bir lise öğrencisi "yanlışlıkla" sınıfında okula getirdiği ev yapımı patlayıcıyı patlattı. Olayda patlayıcıyı getiren öğrenci ve dört sınıf arkadaşının yaralandığı belirtildi.

Newaygo Polis Departmanı, kendilerine sınıfta bir patlama yaşandığının bildirilmesinin ardından Newaygo Lisesi'ne gitti. Soruşturmanın ilk sonuçlarına göre öğrenci, evden getirdiği bir patlayıcı cihazı yanlışlıkla ateşledi.

Patlamanın ardından okul hızlı bir şekilde boşaltıldı ve acil durum servisleri beklenirken öğrencilerin garaja götürülüğü ifade edildi.

Michigan Polis Departmanı'ndan CNN'e yapılan açıklamada patlayıcıyı ateşleyen öğrencinin "kötü niyetli olmadığını" düşündükleri belirtildi.

Patlayıcıyı ateşleyen 16 yaşındaki öğrencinin durumunun arkadaşlarından biraz daha ağır olduğu, 5 öğrencinin de hastaneye götürüldüğü ancak hiçbirinin durumunun ciddi olmadığı bildirildi.